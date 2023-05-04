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Болгарский певец Бедрос Киркоров предположил, что дружба с Пьером Карденом дала импульс Зайцеву творить

Общество

Народный артист Российской Федерации Бедрос Киркоров посетил церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым. Он предположил, что дружба с французским дизайнером Пьером Карденом дала импульс кутюрье творить.

Киркоров отметил, что советский и российский художник был великим мастером и хорошим человеком. Артист подчеркнул, что Зайцев и Пьер Карден сделали многое друг для друга.

«Эти два великих мастера кутюрье, Пьер Карден во Франции и он – в Москве очень дружили, и это дало, может быть, импульс ему, он старался всегда что-то делать, но делать качественно, интересно», — заявил Киркоров.

Ранее ФАН показал кадры изнутри собора Троицы Живоначальной в Щелково. Там проходит гражданская панихида по модельеру.
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