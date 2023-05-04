Народный артист России Юрий Назаров заявил, что русская культура не продается

Для актера Юрий Назарова Родина важнее политики, отметил ведущий Борис Корчевников в разговоре с артистом в эфире программы «Жизнь и судьба».
«Культуру не придавали никогда, и не дождутся», — заявил Назаров.
Следует отметить, что в сентябре 2022 года Юрий Назаров получил орден «За заслуги в культуре и искусстве». Отвечая на вопрос ведущего, Назаров отметил, что был удостоен его «за верность Родине». Также он подчеркнул, что на протяжении всей своей карьеры он предан делу, которым занимается. Корчевников, в свою очередь, поблагодарил актера за то, «что, когда многие растерялись, он так твердо стоял на ногах».
Ранее премьер Большого театра Российской Федерации Денис Родькин сказал, что русский балет будет ценен во всем мире. Более того, он считает, что русскую культуру невозможно уничтожить или отменить.