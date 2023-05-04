Народный артист России Юрий Назаров заявил, что русская культура не продается

Следует отметить, что в сентябре 2022 года Юрий Назаров получил орден «За заслуги в культуре и искусстве». Отвечая на вопрос ведущего, Назаров отметил, что был удостоен его «за верность Родине». Также он подчеркнул, что на протяжении всей своей карьеры он предан делу, которым занимается. Корчевников, в свою очередь, поблагодарил актера за то, «что, когда многие растерялись, он так твердо стоял на ногах».