Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что Путин не планирует обращение после атаки дронов на Кремль

Президент России Владимир Путин не планирует обращение к гражданам страны после атаки дронов на Кремль. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он также добавил, что собрание Совета безопасности по этой теме созываться не будет. Специальная военная операция будет проходить без изменений, заявил Песков.
В ночь на 3 мая киевский режим предпринял попытку атаковать беспилотными летательными аппаратами кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина. В нападении были задействованы два БПЛА, оба были выведены из строя системами ПВО.
Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прокомментировала атаку беспилотников на Кремль, назвав инцидент «странным и таинственным». В эфире радиостанции France Info она также заявила, что не располагает особой информацией о происшествии.