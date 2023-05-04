Использование водоемов Подмосковья принесло бюджету России почти 500 млн рублей в 2022 году

При этом 324 договора были заключены на право использования акваторий региональных водохранилищ. По итогам 2022 года общая сумма денежных средств, перечисленных предприятиями и организациями в бюджет России за право пользования водоемами на территории Московской области достигла 472 миллионов 811 тысяч рублей.