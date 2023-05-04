Мужчину избили и заставили сгрызть свой телефон в Великом Устюге

По данным Telegram-канала Baza, участковые местного отдела полиции являются предполагаемыми обвиняемыми в совершении преступления.
Сообщается, что 44-летнего жителя Великого Устюга госпитализировали в местную больницу после избиения полицейским. По версии протерпевшего, он сообщил о побоях, после чего к нему приехали двое участковых в медучреждение. Они заставили мужчину сгрызть свой телефон, чтобы он перестал жаловаться.
После инцидента в больнице его доставили в отделение, где избили. О произошедшем узнали правоохранительные органы и провели проверку по факту превышения должностным лицом полномочий. Отмечается, что ранее пострадавший был судим.
Ранее стало известно, что младший сержант напал на школьницу в Новосибирске. Отмечается, что 22-летний представитель правопорядка находился в состоянии алкогольного опьянения.