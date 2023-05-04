Мужчину избили и заставили сгрызть свой телефон в Великом Устюге

Сообщается, что 44-летнего жителя Великого Устюга госпитализировали в местную больницу после избиения полицейским. По версии протерпевшего, он сообщил о побоях, после чего к нему приехали двое участковых в медучреждение. Они заставили мужчину сгрызть свой телефон, чтобы он перестал жаловаться.