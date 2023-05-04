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Певица Надежда Бабкина посетила церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым

Происшествия

Российская народная артистка Надежда Бабкина прибыла на церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым.

Стилист очень любил родное государство и своей деятельностью внес огромный вклад в его культуру, указала она. Певица добавила, что лично была знакома с кутюрье. Он был прекрасным человеком, с уверенностью указала она.

«Он создал то, что является иконой смысла и страны, и стиля <...>. Многие относятся к этому легкомысленно, а на мой взгляд это очень глубоко», — добавила Бабкина.

Прежде российские знаменитости рассказали о смерти и наследстве кутюрье Вячеслава Зайцева. Подробности передает INFOX.
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