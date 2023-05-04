«Могут лишить шанса на победу»: политолог Аркатов о желании Трампа уничтожить глубинное государство в США

Группа банкиров попытается ответить на нападки экс-главы американского государства. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН высказал политический аналитик и общественный деятель Иван Аркатов.
Ранее бывший лидер США и кандидат на предстоящих выборах президента страны в 2024 году Дональд Трамп сообщил избирателям, что в случае переизбрания «уничтожит глубинное государство».
«Когда я вернусь в Овальный кабинет, мы полностью снесем глубинное государство», — отметил экс-гарант.
Под «глубинным государством» подразумевается мифическое неизбранное тайное правительство, которое управляет страной и влияет на политический курс государства. Именно его Трамп обещал уничтожить после возвращения в кресло президента.
По словам бывшего лидера Соединенных Штатов, в стране будет учреждена специальная комиссия, главной целью которой станет рассекречивание информации о шпионаже, цензуре и коррупции, скрытых политическим истеблишментом от рядовых жителей государства.
«На данный момент в США действуют две основные группировки: первая — промышленники, которые стоят за развитием внутри страны, с сохранением международных позиций, настройкой внутреннего экономического баланса, акцентированного создания и развития производства внутри страны, а не отдачи на аутсорс, как это принято сейчас. А вторая часть — крупные банкиры, которые пытаются в первую очередь сохранить собственную финансовую власть и капитал. В том числе они проводят различные операции», — прокомментировал сообщение Трампа Аркатов.
По мнению собеседника ФАН, бывший лидер начал открыто выступать против людей, тайно лоббирующих собственные финансовые интересы и продвигающие разрушительную для страны политику демократической партии.
«Возможно, что для Трампа это может нехорошо закончится, как минимум ему просто не дадут дойти до финала президентской гонки. Это такой типичный метод со скандалами, но до крайности — физического устранения дело не дойдет. Все же это уж слишком в лоб, особенно в нынешнем информационном обществе, когда такие заявления бывшего президента транслируются на миллиарды людей, то я думаю это еще больше вопросов поставит перед его оппонентами», — заключил Иван Аркатов.
Ранее экс-лидер Соединенных Штатов назвал действующего главу американского государства Джо Байдена «продажным».