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«Могут лишить шанса на победу»: политолог Аркатов о желании Трампа уничтожить глубинное государство в США

Политика
«Могут лишить шанса на победу»: политолог Аркатов о желании Трампа уничтожить глубинное государство в США

Группа банкиров попытается ответить на нападки экс-главы американского государства. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН высказал политический аналитик и общественный деятель Иван Аркатов.

Ранее бывший лидер США и кандидат на предстоящих выборах президента страны в 2024 году Дональд Трамп сообщил избирателям, что в случае переизбрания «уничтожит глубинное государство».

«Когда я вернусь в Овальный кабинет, мы полностью снесем глубинное государство», — отметил экс-гарант.

Под «глубинным государством» подразумевается мифическое неизбранное тайное правительство, которое управляет страной и влияет на политический курс государства. Именно его Трамп обещал уничтожить после возвращения в кресло президента.

«Могут лишить шанса на победу»: политолог Аркатов о желании Трампа уничтожить глубинное государство в США

По словам бывшего лидера Соединенных Штатов, в стране будет учреждена специальная комиссия, главной целью которой станет рассекречивание информации о шпионаже, цензуре и коррупции, скрытых политическим истеблишментом от рядовых жителей государства.

«На данный момент в США действуют две основные группировки: первая — промышленники, которые стоят за развитием внутри страны, с сохранением международных позиций, настройкой внутреннего экономического баланса, акцентированного создания и развития производства внутри страны, а не отдачи на аутсорс, как это принято сейчас. А вторая часть — крупные банкиры, которые пытаются в первую очередь сохранить собственную финансовую власть и капитал. В том числе они проводят различные операции», — прокомментировал сообщение Трампа Аркатов.

По мнению собеседника ФАН, бывший лидер начал открыто выступать против людей, тайно лоббирующих собственные финансовые интересы и продвигающие разрушительную для страны политику демократической партии.

«Могут лишить шанса на победу»: политолог Аркатов о желании Трампа уничтожить глубинное государство в США
«Возможно, что для Трампа это может нехорошо закончится, как минимум ему просто не дадут дойти до финала президентской гонки. Это такой типичный метод со скандалами, но до крайности — физического устранения дело не дойдет. Все же это уж слишком в лоб, особенно в нынешнем информационном обществе, когда такие заявления бывшего президента транслируются на миллиарды людей, то я думаю это еще больше вопросов поставит перед его оппонентами», — заключил Иван Аркатов.

Ранее экс-лидер Соединенных Штатов назвал действующего главу американского государства Джо Байдена «продажным».
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