ФАН публикует кадры прощания с модельером Вячеславом Зайцевым изнутри собора Троицы Живоначальной в Щелково

В храме в Щелково проходит траурная церемония. На кадрах видно, что зал полон людьми. Проститься с дизайнером 4 мая пришли многие неравнодушные. Среди них родственники, коллеги и поклонники творчества. Стилист Сергей Зверев пришел на церемонию прощания, чтобы оставить букет белых цветов у гроба народного художника России.