ФАН публикует кадры прощания с модельером Вячеславом Зайцевым изнутри собора Троицы Живоначальной в Щелково

В Московской области началась церемония прощания с советским и российским модельером Вячеславом Зайцевым. ФАН снял на видео обстановку изнутри собора Троицы Живоначальной.
В храме в Щелково проходит траурная церемония. На кадрах видно, что зал полон людьми. Проститься с дизайнером 4 мая пришли многие неравнодушные. Среди них родственники, коллеги и поклонники творчества. Стилист Сергей Зверев пришел на церемонию прощания, чтобы оставить букет белых цветов у гроба народного художника России.
Ранее Зверев заявил, что дерзость в работах выделяла Зайцева на фоне других советских модельеров. Стилист подчеркнул, что дизайнер в свое время творил не по-советски.