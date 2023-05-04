Экономика Африки может стать самой быстрорастущей в мире к 2027 году

Претория, 4 мая. Некоммерческая организация Mo Ibrahim Foundation дала оценку хозяйственной жизни Черного континента и предрекла, что Африка станет самой быстрорастущей экономикой в мире к 2027 году.
Согласно ежегодному отчету организации, в течение пяти последующих лет темпы роста ВВП африканских государств должны опережать среднемировые, уступая лишь странам Азии. Этому способствует Африканская континентальная зона свободной торговли (AfCFTA) — крупнейшее в мире соглашение, которое охватывает 1,4 миллиарда человек.
Демографические показатели в докладе оцениваются как ключевой ресурс на пути к достижению лидирующих позиций в экономике. Подчеркивается, что Черный континент станет к 2060 году единственным регионом, население которого значительно возрастет.
Кроме того, по оценкам фонда, без ресурсов Африки невозможным станет переход к альтернативным источникам энергии. В недрах материка залегает большое количество полезных ископаемых и металлов, которые необходимы для производства зеленых технологий.
Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса представил план перехода страны на экологические способы выработки электричества. Глава республики пообещал произвести от 6 до 13 миллионов тонн чистого водорода до 2050 года.