Два человека погибли под Тулой при столкновении легковых автомобилей

В четверг, 4 мая, в утреннее время на трассе Болохово – Шварц в Киреевском районе Тульской области произошло ДТП, в результате которого погибли люди. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
По имеющимся сведениям, авария произошла в 08:40. В региональном управлении ГИБДД установили, что водитель Volkswagen Golf в определенный момент выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с автомобилем Toyota Alphard.
В ДТП пострадали пять человек. При этом двое из них – пассажиры Volkswagen – скончались на месте аварии. Остальные три человека доставлены в больницу. Об их состоянии не говорится.
Ранее четыре автомобиля столкнулись на Долгоозерной улице в Санкт-Петербурге. Участниками события стали внедорожник, грузовик, фургон и седан.