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Эндокринолог Елена Островская перечислила вредящие организму сочетания витаминов

Общество
Эндокринолог Елена Островская перечислила вредящие организму сочетания витаминов

Некоторые витамины и микроэлементы мешают усвоению друг друга, если их принимать одновременно. Об этом рассказала врач-эндокринолог Елена Островская.

По ее словам, кальций может негативно влиять на усвоение многих элементов в организме. Так, рекомендуется не принимать его одновременно с железом. В противном случае может развиться железодефицитная анемия, провоцирующая возникновение сердечной недостаточности, пишет «Газета.Ru».

Также Островская посоветовала не принимать одновременно с железом витамин С. Дело в том, что он улучшает усвоение микроэлемента, что может ухудшить состояние пациентов с гемохроматозом или другими заболеваниями, связанными с избытком Fе в организме.

Ранее врач Татьяна Захарова перечислила первые признаки недостатка витамина B12. Как передает «Вечерняя Москва», основными симптомами дефицита являются слабость, потеря аппетита, боль во рту и пожелтение кожи.
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