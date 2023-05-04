Эндокринолог Елена Островская перечислила вредящие организму сочетания витаминов

Некоторые витамины и микроэлементы мешают усвоению друг друга, если их принимать одновременно. Об этом рассказала врач-эндокринолог Елена Островская.
По ее словам, кальций может негативно влиять на усвоение многих элементов в организме. Так, рекомендуется не принимать его одновременно с железом. В противном случае может развиться железодефицитная анемия, провоцирующая возникновение сердечной недостаточности, пишет «Газета.Ru».
Также Островская посоветовала не принимать одновременно с железом витамин С. Дело в том, что он улучшает усвоение микроэлемента, что может ухудшить состояние пациентов с гемохроматозом или другими заболеваниями, связанными с избытком Fе в организме.
Ранее врач Татьяна Захарова перечислила первые признаки недостатка витамина B12. Как передает «Вечерняя Москва», основными симптомами дефицита являются слабость, потеря аппетита, боль во рту и пожелтение кожи.