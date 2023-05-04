Волонтеры дали старт кинопроекту «Герои войны – Герои спорта» на Херсонщине

В программе кинопроекта пять фильмов — «Анатолий Зимин. Учитель бега», «Король ринга. Николай Королев», «Блокадный футбол», «С мячом в Британию» и «Любовь под грифом «Секретно». В Геническе школьники увидели фильм о знаменитом футбольном матче, который прошел в окруженном, но не сломленном Ленинграде 31 мая 1942 года. Тогда ленинградские спортсмены были настолько истощены длительной блокадой города, организованной фашистами, что в перерыве матча они даже отказывались садиться — боялись больше не встать на ноги.