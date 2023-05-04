Волонтеры дали старт кинопроекту «Герои войны – Герои спорта» на Херсонщине

Как сообщили ФАН в Гуманитарном центре в Херсонской области, накануне в регионе стартовал «Фестиваль спортивного кино» в рамках федерального проекта «Герои войны – Герои спорта», проводимого с 27 апреля по 15 мая.
Российские волонтеры организовали кинопоказы патриотических документальных фильмов сразу в нескольких районах Херсонской области. Так, в городе Геническе, в кинотеатре «Россия», на просмотр собралось более трехсот школьников и студентов местных колледжей.
«В Геническе молодые жители Херсонщины посмотрели фильм, который называется «Блокадный футбол». Этот фильм мы постараемся показать и в других муниципальных образованиях области. Там рассказывается о том, как спортсмены боролись за Победу и становились героями Великой Отечественной Войны. Мы считаем, что реальную историю важно и нужно знать — ведь у того, кто не знает прошлого, нет и будущего. В последние годы на территории Херсонской области киевские власти умышленно «затирали» культурный код и народную память. Но сейчас пришло время для восстановления исторической правды», — сообщил депутат Госдумы, глава гуманитарной миссии Игорь Кастюкевич.
В программе кинопроекта пять фильмов — «Анатолий Зимин. Учитель бега», «Король ринга. Николай Королев», «Блокадный футбол», «С мячом в Британию» и «Любовь под грифом «Секретно». В Геническе школьники увидели фильм о знаменитом футбольном матче, который прошел в окруженном, но не сломленном Ленинграде 31 мая 1942 года. Тогда ленинградские спортсмены были настолько истощены длительной блокадой города, организованной фашистами, что в перерыве матча они даже отказывались садиться — боялись больше не встать на ноги.
«Поразительно, что люди в таких условиях все же находили в себе силы и мужество играть в футбол. Они смогли доказать всему миру, что способны побеждать, несмотря ни на что. Эти люди безусловно достойны того, чтобы мы чтили их память. Многие из участников блокадного матча потом погибли, защищая Родину. Но именно эти люди, их пример дает нам уверенность в себе, мотивирует нас», — поделился впечатлениями студент генического колледжа Денис.
Кинопоказ прошел и Скадовском районе Херсонской области. Там местная общественная активистка Оксана Мороз организовала акцию в одной из школ. Документальный фильм «Король ринга», повествующий о легендарном боксере Николае Королеве, увидели десятки учеников старших классов местной школы. Перед показом российские историки рассказали школьникам о событиях Великой Отечественной войны, а сами ученики подготовили и прочитали стихотворения на военную тематику.
«Дети открылись, и мы откровенно поговорили с ними о Великой Отечественной войне. Школьники осознают все, что происходило в те годы, в семьях родители беседуют с ними на эту тему. Ребята чтят память погибших защитников Родины. Историю должны знать все, чтобы ужасы войны никогда больше не повторились», — поделилась активистка Оксана Мороз.
«Найти, выучить и прочитать стихотворения о Великой Отечественной Войне и Победе — это была инициатива самих детей, учащихся. Они знают, что наш народ в ходе Великой Отечественной неистово боролся за Родину, за свободу. И нам, взрослым, очень приятно осознавать, что поколение растет в любви к Родине», – отметила директор Скадовской школы № 3 Евгения Пивненко.
Кинопоказы в рамках проекта «Герои войны – Герои спорта» будут проходить в разных районах Херсонской области до 15 мая. Они организованы в рамках федерального проекта «Детский спорт» совместно с Международным фестивалем спортивного кино, а также при поддержке Минспорта России, федерального проекта «Спорт — норма жизни» и Всероссийской федерации школьного спорта.
Напомним, Гуманитарный центр работает в регионе с марта 2022-го. Все это время в рамках миссии волонтеры совершали выезды в деревни и села региона, также была организована работа стационарных центров в Херсоне и Геническе. За 13 месяцев продуктовую помощь получило свыше 184 тысяч человек (2,2 тысячи тонн), в том числе жители 85 сел, где было выдано более 25 тысяч гуманитарных наборов (184 тонны).
За это время медицинская помощь была оказана более чем 18-ти тысячам граждан. Также в рамках миссии в медучреждения региона было передано 20 тонн медикаментов, 3 тонны инсулина, 60 тонн физраствора и глюкозы, 40 тысяч медицинских масок. Специальными медицинскими наборами было обеспечено 52 поселковых фельдшерско-акушерских пункта на Херсонщине.