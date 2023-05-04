Челябинский пульмонолог Владимир Антонов рассказал о новом диагностическом приборе

Новейший аппарат для оценки функции внешнего дыхания активно применяют в Челябинской области с 2022 года. Об этом рассказал главный внештатный пульмонолог регионального минздрава Владимир Антонов.
Как пишет сетевое издание «Губерния - Южный Урал», деньги на покупку новейшего медоборудования выделили правительство и министерство здравоохранения Челябинской области. Это аппаратура экспертного класса, его комплектация уникальна для Российской Федерации, заметил эксперт.
По словам Антонова, устройство для оценки функции внешнего дыхания помещается в ладони, а кардиореспираторный комплекс включает в себя велотренажер, специальную систему и два монитора. Аппарат позволяет в течение 40 минут обнаружить проблемы при нагрузках.
С его помощью врачи теперь могут выполнять исследование функционального состояния органов дыхания на новом уровне. Так, медики теперь могут рассмотреть самые мелкие дыхательные пути, найти изменения в легких и на ранних стадиях определить многие болезни, добавил специалист.