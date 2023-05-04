Челябинский пульмонолог Владимир Антонов рассказал о новом диагностическом приборе

С его помощью врачи теперь могут выполнять исследование функционального состояния органов дыхания на новом уровне. Так, медики теперь могут рассмотреть самые мелкие дыхательные пути, найти изменения в легких и на ранних стадиях определить многие болезни, добавил специалист.