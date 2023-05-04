Стилист Сергей Зверев: модельер Вячеслав Зайцев все делал не по-советски

Российский стилист Сергей Зверев пришел проститься с народным художником России Вячеславом Зайцевым. Он отметил корреспонденту ФАН, что дизайнер делал «все не по-советски».
Зверев пришел на траурную церемонию в черной шляпе, пальто и с букетом белых цветов. Он отметил, что в советское время у людей были вопросы, как следует носить платье-коктейль, как подбирать к нему перчатки.
«Столько вопросов, на них никто не мог ответить, но все смотрели коллекции Вячеслава Михайловича Зайцева, и там на все вопросы были ответы. И все понимали: вот так надо носить. Знаете, он был и Карден, и Диор, Ив Сен Лоран – все он был в одном лице у нас в стране», — заявил Зверев.
Стилист добавил, что тогда, помимо него, было много достойных профессиональных дизайнеров. Однако Зайцев отличался от своих коллег дерзким подходом к творчеству.
«Делал с опережением, поэтому он вызвал интерес, всегда скандал был какой-то, как-то все делал не по-советски», — заключил Зверев.
К собору Троицы Живоначальной в Подмосковье пришли близкие, коллеги и поклонники модельера. Там они смогут проститься с советским и российским дизайнером.