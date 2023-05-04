Лимон помогает снизить уровень алкогольного опьянения

Базовым правилом, позволяющим избежать чрезмерного опьянения, традиционно считается обильная закуска еще до приема спиртного. Она замедлит проникновение алкоголя в кровь и сгладит его негативное воздействие на организм. Если все же появились симптомы опьянения, на помощь придет лимон. Стакан воды с лимонным соком сразу уменьшит уровень алкоголя в крови, сообщает om1.ru.