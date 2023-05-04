МИД Сирии осудил атаку украинских БПЛА на Кремль, назвав ее террористическим актом

Министерство иностранных дел Сирийской Арабской Республики решительно осудило атаку беспилотных летательных аппаратов на Кремль. Дамаск возложил ответственность за нападение на Украину, а также ее западных «партнеров».
Сирийский МИД в своем аккаунте в социальной сети Twitter заявил:
«Сирия решительно осуждает нанесение ударов по Кремлю украинским режимом, контролируемым Соединенными Штатами и их союзниками, при помощи беспилотных летательных аппаратов».
Внешнеполитическое ведомство арабской республики назвало атаку террористическим актом и «глупым поступком».
«Сирия поддерживает право России защищать себя от таких террористических нападений и предпринимать меры для того, чтобы они не повторялись», — заявили в министерстве.
Пресс-служба Кремля накануне заявила, что в ночь на 3 мая украинские войска совершили попытку атаки, применив для этого группу беспилотников. Два аппарата были выведены из строя. В результате нападения никто не пострадал, материального ущерба не зафиксировано. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимира Путина в кремлевской резиденции в момент удара не было.
Следственный комитет России завел дело о теракте.