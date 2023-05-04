МИД Сирии осудил атаку украинских БПЛА на Кремль, назвав ее террористическим актом

Пресс-служба Кремля накануне заявила, что в ночь на 3 мая украинские войска совершили попытку атаки, применив для этого группу беспилотников. Два аппарата были выведены из строя. В результате нападения никто не пострадал, материального ущерба не зафиксировано. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимира Путина в кремлевской резиденции в момент удара не было.