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Пенсионерку госпитализировали после наезда самокатчика на Троицком проспекте в Петербурге

Происшествия
Пенсионерку госпитализировали после наезда самокатчика на Троицком проспекте в Петербурге

Жительницу Петербурга госпитализировали в Елизаветинскую больницу с переломом лобной кости, сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 2 мая. Известно, что 63-летняя пенсионерка шла по пешеходному переходу на Троицком проспекте. Ногу женщины переехал самокат, в результате чего женщина упала и сильно ударилась головой.

Пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу. Врачи диагностировали перелом лобной кости и направили петербурженку в стационар нейрохирургического отделения Елизаветинской больницы.

Ранее сообщалось, что мужчина сбил на самокате четырехлетнюю девочку в Москве. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.
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