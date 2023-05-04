Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Адвокат блогера Елены Блиновской подала апелляцию на постановление о мере пресечения в виде домашнего ареста

Происшествия
Адвокат блогера Елены Блиновской подала апелляцию на постановление о мере пресечения в виде домашнего ареста

Защита блогера Елены Блиновской подала апелляционную жалобу на решение суда о мере пресечения в виде домашнего ареста. Соответствующей информацией поделились в пресс-службе Пресненского суда.

Об этом стало известно 4 мая, в четверг. Адвокат предпринимателя попросила отменить постановление суда и избрать в отношении Блиновской меру пресечения в виде запрета конкретных действий, указывается в сообщении.

Ранее стало известно, что российская телеведущая Тина Канделаки заступилась за блогера и подчеркнула, что она является матерью четырех детей. Об этом стало известно 29 апреля. Подробности сообщает «Вечерняя Москва».
елена блиновская арест блиновской домашний арест
Военкоры ФАН