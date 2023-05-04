Актер Юрий Назаров: советскую молодежь учили быть созидателями, а не потребителями

Советскую молодежь учили «быть созидателями, строителями», а не создавать «квалифицированного потребителя». Об этом рассказал народный артист России Юрий Назаров в эфире программы «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым.
Во время разговора с ведущим Назаров отметил, что его «воспитывала Коммунистическая партия Советского Союза». И девиз «Спасибо Великому Сталину за счастливое детство» для него является правдой. Он подчеркнул единство советского народа, жизнь «плечом к плечу» в это время.
«Я – дите войны, я с 1946 года считал себя гражданином Советского Союза», — отметил Назаров.
Следует отметить, что ранее Юрий Назаров обвинил Запад в одурачивании современной российской молодежи. По его словам, «предательство» Советского Союза является главной ошибкой общества.