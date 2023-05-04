Актер Юрий Назаров: советскую молодежь учили быть созидателями, а не потребителями

Во время разговора с ведущим Назаров отметил, что его «воспитывала Коммунистическая партия Советского Союза». И девиз «Спасибо Великому Сталину за счастливое детство» для него является правдой. Он подчеркнул единство советского народа, жизнь «плечом к плечу» в это время.