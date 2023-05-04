Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Концерн Henkel завершил продажу своих активов в России консорциуму местных инвесторов

Экономика
Концерн Henkel завершил продажу своих активов в России консорциуму местных инвесторов

Немецкий концерн Henkel завершил продажу своих российских активов в размере 54 миллиардов рублей консорциуму местных инвесторов. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.

Один из ведущих производителей бытовой химии в мире завершил свою деятельность на территории России продажей своих активов консорциуму местных инвесторов. При этом в компании заявили, что концерн несет убытки от данного шага.

«Выход из бизнеса в России завершен», — сказано в сообщении на сайте.

Ранее появилась информация, что концерн Henkel заключил соглашение о продаже бизнеса в РФ. Новыми владельцами активов производителя стали Kismet Capital Group, Augment Investments и Elbrus Services.
henkel бытовая химия активы продажа производитель консорциум местных инвесторов россия
Военкоры ФАН