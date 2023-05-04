Доллар зарастает трухой: аналитик Антонов спрогнозировал реакцию нефти, золота и рубля на попытки ФРС спасти валюту США

В то же время по нефти ситуация неоднозначная из-за возможной рецессии США и слабого восстановления китайской экономики, подчеркнул он. Ключевая поддержка по нефти марки Brent находится на уровне 70 долларов за баррель. Если покупателям удастся закрепиться выше 75,5 долларов, то можно рассматривать восстановление цены до уровня 87,5 долларов. Однако, если ситуация будет ухудшаться, то не избежать падения цен до технического уровня поддержки — 66 долларов за баррель.