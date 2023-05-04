Доллар зарастает трухой: аналитик Антонов спрогнозировал реакцию нефти, золота и рубля на попытки ФРС спасти валюту США

По итогам двухдневного заседания ФРС США повысил целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 5–5,25% годовых. Регулятор пошел на такой шаг для достижения максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.
Помогут ли такие меры укрепить сдающий позиции доллар и не допустить краха американских банков в будущем, корреспонденту ФАН рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Эксперт также спрогнозировал реакцию рынка рисковых активов на возможное падение индекса доллара. В целом, по словам Антонова, несмотря на усилия главных регуляторов США, ситуация для американской валюты складывается неблагоприятная. Как он выразился, доллар зарастает трухой.
В пресс-релизе ФРС отмечено, что повышение ставок может создавать давление на экономическую активность, занятость и инфляцию, но степень этих эффектов остается неопределенной. Комитет также продолжит сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг и долговых обязательств агентств и агентских ипотечных ценных бумаг. Если будет необходимость, Федрезерв будет корректировать свои действия по денежно-кредитной политики в зависимости от поступающих данных.
Как отметил собеседник ФАН, на пресс-конференции глава ФРС США Джером Пауэлл сообщил, что на заседании не принималось решение о паузе в повышении ставки. Оно будет приниматься 14 в июне. Тем не менее, рынок воспринял позитивно выступление главы Федрезерва. Это, по его словам, подтверждают последние данные CME Group. На 14 июня рынок ожидает сохранения ставки на уровне 5,25% с вероятностью 92,6%. Доллар оказался под давлением, рисковые активы продолжили дорожать.
«Пауэлл назвал банковскую систему США сильной и устойчивой, несмотря на крах нескольких крупных банков в последние месяцы. Он сказал, что ФРС намерена не допускать краха американских банков в будущем. Обещать можно что угодно, а черные лебеди продолжат прилетать в банки несоблюдающим риски. Несмотря на последнее снижения акций крупных банков, в целом банковский сектор за месяц просел лишь на 0.96%. По индексу доллара ключевая поддержка находится на уровне 100,75 пунктов. Позиции доллара остаются слабыми. Пауэлл и секретарь Казначейства (министр финансов) США Джанет Йеллен рассчитывают на то, что потолок госдолга будет поднят, чтобы избежать дефолта и массовой распродажи американских облигаций. Если падение усилится, то ждем падение индекса до 97 пунктов», — прокомментировал аналитик.
Как объяснил Антонов, такая ситуация приведет к росту рисковых активов: золота, биткоина, акций и нефти. При этом рубль от падения индекса доллара получит поддержку. Это значит, что давление на него снизится, но получится ли у него показать существенную коррекцию против иностранных валют, эксперт предсказать не берется.
«Цена на нефть марки Urals упала до 48 долларов за баррель, а при большом дефиците бюджета укрепление рубля может ограничиться уровнем 77 рублей. Верхнее значение доллара находится в мае между отметками 83,5–85 рублей. Цена на золото повышалась до 2081 долларов за тройскую унцию. Сильное сопротивление находится на уровне 2075. Если оно будет пройдено на фоне ослабления доллара, то ждем подорожания желтого металла до 2190 долларов за унцию к сентябрю. Перед тем как расти, цена может вернуться к уровню 1960», — поделился прогнозами Антонов.
В то же время по нефти ситуация неоднозначная из-за возможной рецессии США и слабого восстановления китайской экономики, подчеркнул он. Ключевая поддержка по нефти марки Brent находится на уровне 70 долларов за баррель. Если покупателям удастся закрепиться выше 75,5 долларов, то можно рассматривать восстановление цены до уровня 87,5 долларов. Однако, если ситуация будет ухудшаться, то не избежать падения цен до технического уровня поддержки — 66 долларов за баррель.
Ситуация в экономике США наталкивает многих на мысль о возможном кризисе в стране. Однако россиянам не стоит об этом беспокоиться, поскольку на экономике РФ и ее гражданах маловероятно, что это отразится негативно. Такое мнение ранее высказал кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев в авторской колонке для ФАН.