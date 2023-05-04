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Медики выявили 4273 случая заражения коронавирусом в России за сутки

Общество
Медики выявили 4273 случая заражения коронавирусом в России за сутки

На территории Российской Федерации за сутки коронавирусом заразились 4273 человека. Об этом 4 мая сообщает оперативный штаб.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было выявлено 3214 заболевших, число новых случаев заражения ковидом увеличилось на 1059. При этом, согласно опубликованным данным, количество госпитализаций за сутки составило 929 человек и снизилось по сравнению с предшествующим днем на 11,9%.

Увеличение числа госпитализаций отмечается в 35 субъектах России, а снижение – в 39 регионах. Неизменной ситуация осталась в 11 субъектах страны.

От ковида за минувшие сутки умерли 32 человека. Накануне в штабе сообщили о 33 умерших. В то же время за день выздоровели 7482 человека – на 14,2% больше в сравнении с данными от 3 мая.

Ранее стало известно о том, что к концу мая в аптеках появится лекарственный препарат для лечения короновируса «Мир 19».
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