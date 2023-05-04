Голливудские сценаристы вышли на забастовку из-за низких зарплат и плохих условий труда

Писатель Крейг Мейсон выразил мнение, что работа сценаристов очень ценна для мира кино. По его словам, фильмы и телешоу, которые они создают, являются не просто источником развлечения, но и важной частью мировой культуры. Мейсон считает, что к работе сценаристов следует относится более серьезно.