Голливудские сценаристы вышли на забастовку из-за низких зарплат и плохих условий труда

В Лос-Анджелесе тысячи сценаристов и писателей вышли на забастовку, потому что они не смогли договориться с медиаконгломератом Walt Disney и компанией Netflix об улучшении условий труда и повышении заработной платы.
Писатель Крейг Мейсон выразил мнение, что работа сценаристов очень ценна для мира кино. По его словам, фильмы и телешоу, которые они создают, являются не просто источником развлечения, но и важной частью мировой культуры. Мейсон считает, что к работе сценаристов следует относится более серьезно.
Подобного мнения придерживается и вице-президент гильдии сценаристов Америки Мишель Малруни. Она отметила, что сценаристы устали жить от зарплаты до зарплаты.
«В последние годы мы обнаружили, что даже нашим членам, которые работают на телевидении полный рабочий день, необходимо устраиваться на вторую работу, чтобы иметь позволить себе жить в Лос-Анджелесе или Нью-Йорке. Учитывая прибыль, которую приносит наша работа, это абсолютно неприемлемо. Я считаю, что мы заслуживаем справедливой компенсации», — заявила Малруни.
Основной причиной для забастовки стало быстрое развитие стриминговых платформ. Крупные киностудии оплачивают труд сценаристов в гораздо меньшем объеме, заставляя при этом работать больше. Из-за этого многие получают зарплату на минимальном уровне, которая продолжает только снижаться.
«Гонорары за повторное воспроизведение были доходом, на который вы могли положиться. Но сейчас из-за стримингов его хотят упразднить», — рассказала сценарист и продюсер Мэйша Клоссон.
Забастовка сценаристов уже остановила выход ежедневных популярных шоу в США. Если она продлится, то выход осенних сезонов сериалов и фильмов может затянуться на неопределенный срок.