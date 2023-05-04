Вице-премьер РФ Новак заявил о сокращении поставок нефти по трубопроводу в Евросоюз более чем на две трети

По его словам, Россия полностью подтверждает полную приверженность и исполнение добровольных уровней сокращения добычи нефтепродуктов, несмотря на необоснованные спекулятивные публикации в прессе. Новак отметил, что трубопроводные поставки энергоресурсов в Евросоюз сократились на две трети, однако был частично компенсирован увеличением морского экспорта.