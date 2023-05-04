Военный эксперт Саблин рассказал, сколько техники понадобится ВСУ для контрнаступления

Украинские боевики могут использовать «Леопарды» и «Брэдли» в контрнаступлении в Запорожской области. Об этом ФАН рассказал политолог и военный эксперт Сергей Саблин.
По словам эксперта, новую технику в Запорожской области будут использовать в силу степного рельефа. Успешность такой атаки будет зависеть от количества используемой бронетехники.
«Если на этом направлении будет задействовано хотя бы половина поставленного: около 100 "Леопардов" и 200 "Брэдли", то бои будут затяжными и очень кровопролитными. К счастью, наша армия к этому готова. У нас глубоко эшелонированная, подготовленная именно к наступлению тяжёлых и крупных массированных бронетанковых соединений Украины», — сказал Саблин.
Политолог отметил, что начало контрнаступления может затянуться из-за недавних серий ракетных ударов по складам боекомплектов ВСУ со стороны России.
«Нельзя сказать, что серия российских ракетных ударов по запасам украинской армии оставила ВСУ без боеприпасов, однако это существенно их проредило. В силу этого, скорее всего, приостановится начало контрнаступления. То есть, помимо погодного фактора, добавился фактор нехватки боеприпасов», — добавил эксперт.
Саблин считает, что сегодня у Украины достаточно боеприпасов хотя бы для того, чтобы начать контрнаступление.
«Развитие событий на фронте уже покажет, что будет дальше. Но нет смысла начинать наступления без трехкратного запаса боекомплекта. Особенно это касается тяжелой артиллерии. Поэтому все будет зависеть от поставок украинских хозяев со складов НАТО, которые и так практически опустошены предыдущими поставками, а европейские заводы не справляются с резко возросшими потребностями», — заключил эксперт.
Напомним, ранее Сергей Саблин рассказывал о том, что постоянные заявление Киева о готовящимся неизбежном контрнаступлении помогает офису президента Украины выпрашивать новые поставки вооружения, а также финансовой помощи. Провал украинской армии будет выгоден Владимиру Зеленскому, так как это даст возможность списать выделяемые Западом деньги.