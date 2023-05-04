Военный эксперт Саблин рассказал, сколько техники понадобится ВСУ для контрнаступления

Напомним, ранее Сергей Саблин рассказывал о том, что постоянные заявление Киева о готовящимся неизбежном контрнаступлении помогает офису президента Украины выпрашивать новые поставки вооружения, а также финансовой помощи. Провал украинской армии будет выгоден Владимиру Зеленскому, так как это даст возможность списать выделяемые Западом деньги.