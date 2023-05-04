Зрители «Маски» обвинили певца Филиппа Киркорова в срыве финала шоу

Решение эстрадного певца Филиппа Киркорова выбрать двух победителей в шоу «Маска» вызвало шквал критики и обвинения со стороны зрителей. Они считают, что финал передачи был сорван. Артист никак не отреагировал на выпады в Сети.
Киркоров назвал победителями проекта певцов Диму Билана и Сергея Лазарева. Зрители телешоу в Сети выразили свое недовольство таким решением и указали, что член поп-группы Smash!! больше заслуживал этого титула.
Аудитория повергла короля поп-музыки жесткой критике и обвинила в срыве финала шоу. Сам Киркоров воздержался от комментариев относительного инцидента. В следующем сезоне «Маски» он продолжит возглавлять жюри.
Ранее поп-король подвергся нападению со стороны фанатки прямо во время юбилейного концерта. Женщина подбежала к Киркорову со спины и начала обнимать его.