Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Зрители «Маски» обвинили певца Филиппа Киркорова в срыве финала шоу

Шоу-бизнес
Зрители «Маски» обвинили певца Филиппа Киркорова в срыве финала шоу

Решение эстрадного певца Филиппа Киркорова выбрать двух победителей в шоу «Маска» вызвало шквал критики и обвинения со стороны зрителей. Они считают, что финал передачи был сорван. Артист никак не отреагировал на выпады в Сети.

Киркоров назвал победителями проекта певцов Диму Билана и Сергея Лазарева. Зрители телешоу в Сети выразили свое недовольство таким решением и указали, что член поп-группы Smash!! больше заслуживал этого титула.

Аудитория повергла короля поп-музыки жесткой критике и обвинила в срыве финала шоу. Сам Киркоров воздержался от комментариев относительного инцидента. В следующем сезоне «Маски» он продолжит возглавлять жюри.

Ранее поп-король подвергся нападению со стороны фанатки прямо во время юбилейного концерта. Женщина подбежала к Киркорову со спины и начала обнимать его.
киркоров шоу маска финал критика зрители лазарев билан smash
Военкоры ФАН