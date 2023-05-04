В этот день родилась звезда Голливуда, актриса Одри Хепберн

Девяносто четыре года назад родилась американская актриса британского происхождения Одри Хепберн. Признанная икона кино середины двадцатого века появилась на свет в Бельгии 4 мая 1929 года.
Детство будущая звезда Голливуда выпало на годы Второй мировой войны. Росла она в оккупированных немецкими войсками Нидерландах, пока в 1948 году не перебралась в Лондон, Великобритания. Обучение балету в Амстердаме, куда семья переехала после окончания войны в 1945 году, помогло ей попасть в труппу Рамбер и выступать в качестве танцовщицы на сцене местных театров.
Однако, несмотря на весь ее талант, стать прима-балериной ей было не суждено в силу роста и слабого телосложения. На это повлияло недоедание во время жизни в Голландии в годы войны. Тогда Хепберн решила сосредоточиться на актерской карьере
К слову, она уже успела засветиться в кино, еще когда жила в столице Нидерландов. Дебютной для Одри стала роль стюардессы в документальном фильме о путешествиях «Голландский за семь уроков».
Следующие три года, до 1950 года, после провала карьеры балерины, актриса появилась в трех постановках «Высокие ботинки на пуговицах», «Соус Тартар» и «Соус Пикантный». Параллельно с занятостью в театре она брала уроки ораторского искусства, чтобы развить вокал. В том же 50-м году ее замечает директор по кастингу студии Илинг Маргарет Харпер-Нельсон, и Одри зачисляют в агентство Associated British Picture Corporation в качестве внештатной актрисы.
Так она сыграла несколько незначительных ролей, в одной из которых для фильма «Засекреченные люди» использовала свой опыт балерины, самостоятельно исполнив все танцевальные трюки. Судьбоносной для Хепберн стала встреча с французской писательницей Колетт, которая находилась в том же отеле, где жила актриса во время работы над фильмом «Малыш Монте-Карло». Таким образом Одри получила главную роль в бродвейской пьесе «Жижи», за которую получила премию «Театральный мир».
После этого последовали съемки в романтической комедии с элементами мелодрамы «Римские каникулы», которые сделали из нее восходящую звезду Голливуда. Следующие проекты уже принесли ей всемирную известность, в частности, киноленты «Завтрак у Тиффани», «Моя прекрасная леди», «Как украсть миллион» и «Робин и Мэриан», в которой она снялась вместе с Шоном Коннери.
После пятнадцати лет успешной карьеры в кинематографе, с 1967 года Хепберн стала появляться на экранах все реже и реже. На этом сказалась и тяжелая депрессия, которой актриса страдала после развода с ее первым мужем. Попытка вернуться на олимп славы случилась в 1979 году, когда она снялась в фильме по роману известного писателя Синди Шелдона «Кровные узы». Однако, несмотря на предсказанный успех фильму, картина оказалась настолько банальной, что даже самые рьяные поклонники таланта Хепберн не советовали его к просмотру.
Последней ее главной ролью в кино стала картина «Все они смеялись», а последним ее появлением на экране стала роль ангела в фильме Стивена Спилберга «Всегда».
В 1980 году она начала встречаться с нидерландским актером Робертом Волдерсом, отношения с которым продляться до конца ее дней в 1993 году. Одри Хепберн скончалась 20 января после продолжительной борьбы с онкологией. Актрисе было 63 года.