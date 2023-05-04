В этот день родилась звезда Голливуда, актриса Одри Хепберн

После пятнадцати лет успешной карьеры в кинематографе, с 1967 года Хепберн стала появляться на экранах все реже и реже. На этом сказалась и тяжелая депрессия, которой актриса страдала после развода с ее первым мужем. Попытка вернуться на олимп славы случилась в 1979 году, когда она снялась в фильме по роману известного писателя Синди Шелдона «Кровные узы». Однако, несмотря на предсказанный успех фильму, картина оказалась настолько банальной, что даже самые рьяные поклонники таланта Хепберн не советовали его к просмотру.