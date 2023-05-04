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Бывшая супруга футболиста Павла Мамаева Алана вновь намерена судиться за приобретенное в браке имущество

Происшествия
Бывшая супруга футболиста Павла Мамаева Алана вновь намерена судиться за приобретенное в браке имущество

Модель Алана Мамаева хочет оспорить договор долевого участия (ДДУ), оформленный на отца бывшего мужа полузащитника Павла Мамаева, сообщает «РЕН.ТВ».

Павел Мамаев в браке по ДДУ приобрел недвижимость на Малой Пироговской и два парковочных места в Москве. Все объекты футболист оформил на своего отца, после смерти которого права на собственность перешли матери Павла Мамаева.

Алана Мамаева считает, что бывший муж оформил недвижимость на своих родителей для отвода средств и имущества из собственности супругов. Мамаева просит суд признать ДДУ в части регистрации прав на отца полузащитника недействительным.

Ранее Алана Мамаева пожаловалась на неудачи в личной жизни после развода с Павлом Мамаевым. Модель рассказала, что не может найти себе вторую половинку, потому что ей попадаются одни «дегенераты».
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