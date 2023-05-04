Командира роты 93-й бригады ВСУ Александра Немашкало ликвидировали в боях за Бахмут

Об этом стало известно 4 мая, в четверг. Во время вооруженного противостояния был уничтожен командир механизированной роты 93-й бригады украинской армии с позывным Севен, указывается в материале. Немашкало ликвидирован в результате удара по бронетехнике ВСУ.