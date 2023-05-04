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Командира роты 93-й бригады ВСУ Александра Немашкало ликвидировали в боях за Бахмут

Украина
Командира роты 93-й бригады ВСУ Александра Немашкало ликвидировали в боях за Бахмут

Бойцы украинской армии потеряли высокопоставленного офицера Александра Немашкало в ходе боев за Бахмут (Артемовск). Соответствующей информацией поделилась «Русская весна».

Об этом стало известно 4 мая, в четверг. Во время вооруженного противостояния был уничтожен командир механизированной роты 93-й бригады украинской армии с позывным Севен, указывается в материале. Немашкало ликвидирован в результате удара по бронетехнике ВСУ.

Наступательная операция в Бахмуте осуществляется исключительно силами ЧВК «Вагнер». Прежде уже был установлен российский флаг у разрушенного здания администрации города. В настоящий момент штурмовики продвигаются в западных районах.
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