Бойцы украинской армии потеряли высокопоставленного офицера Александра Немашкало в ходе боев за Бахмут (Артемовск). Соответствующей информацией поделилась «Русская весна».
Об этом стало известно 4 мая, в четверг. Во время вооруженного противостояния был уничтожен командир механизированной роты 93-й бригады украинской армии с позывным Севен, указывается в материале. Немашкало ликвидирован в результате удара по бронетехнике ВСУ.
Наступательная операция в Бахмуте осуществляется исключительно силами ЧВК «Вагнер». Прежде уже был установлен российский флаг у разрушенного здания администрации города. В настоящий момент штурмовики продвигаются в западных районах.