СМИ сообщили о депортации двух россиян с Бали за неуважительное поведение на территории индуистской святыни

Неуважительное поведение двух россиян на территории храмового комплекса Пура Бесаких на Бали обернулось для них депортацией из страны. Об инциденте с гражданами РФ сообщил портал Detik.
По данным СМИ, россияне танцевали и позировали в неподобающей одежде на территории индуистской святыни. Местные жители делали иностранцам замечания, но те не реагировали на их комментарии.
До этого на Бали уже был подобный эпизод, когда гражданин РФ решил сфотографироваться в обнаженном виде на вулкане Агунг. Он считается священным у балийцев, поэтому было принято решение депортировать нарушителя.
Ранее сообщалось, что граждане Саудовской Аравии призывают депортировать знаменитого футболиста Криштиану Роналду, который с недавних пор является нападающим арабского клуба «Аль-Наср». Во время матча спортсмен разозлился на трибуны, скандировавшие имя Лионеля Месси, и демонстративно схватился за половой орган.