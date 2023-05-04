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Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил о введении запрета на использование беспилотников в регионе

Общество
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил о введении запрета на использование беспилотников в регионе

Запрет на использование дронов будет действовать на всей территории Ленинградской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

Такое решение было принято на заседании оперативного штаба с руководителями силовых структур по обеспечению безопасности в регионе. Как заявил Дрозденко, использование БПЛА будет запрещено по всей территории Ленобласти.

Использовать воздушное пространство региона смогут беспилотники, действующие по особому разрешению для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры и обнаружения лесных пожаров. Время окончания ограничительных мер не уточняется.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что власти Московской области приняли решение о запрете выдачи разрешений на полеты беспилотников. Ограничение касается всех БПЛА, кроме используемых оперативными службами и органами государственной власти.
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