Эксперт Бандурин назвал выгодный способ отдохнуть в Турции

При этом, как считает Бандурин, намного предпочтительнее отправляться на отдых в Турцию не своим ходом, а по турпутевке, в которую уже включены все затраты на авиаперелет и проживание в отеле. Это намного выгоднее в материальном плане при гарантированном комфорте.