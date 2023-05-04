Эксперт Бандурин назвал выгодный способ отдохнуть в Турции

Российский эксперт по туризму, профессор Финансового университета Александр Бандурин сравнил варианты отдыха в Турции.
По словам Бандурина, популярность курортов Турции у российских туристов вполне объяснима. Несмотря на относительно высокие цены, достойное качество сервиса и уровень обслуживания в отелях становятся решающим фактором, сообщает Pravda.Ru.
При этом, как считает Бандурин, намного предпочтительнее отправляться на отдых в Турцию не своим ходом, а по турпутевке, в которую уже включены все затраты на авиаперелет и проживание в отеле. Это намного выгоднее в материальном плане при гарантированном комфорте.