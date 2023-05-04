Художник и скульптор Михаил Шемякин празднует 80-летний юбилей

Советский и российский художник, скульптор и знаток искусства Михаил Шемякин сегодня, 4 мая, празднует 80-летний юбилей, передает RT.
Стоит отметить, что Шемякин не получил профессионального образования, потому что его отчислили из художественной школы при Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. В начале своей трудовой деятельности будущий лауреат Госпремии РФ подрабатывал почтальоном, вахтером и такелажником.
Первая персональная выставка Шемякина состоялась в Ленинграде в далеком 1962 году. Затем творец увлекся метафизикой и другими духовными практиками. В 1971-м ему пришлось эмигрировать во Францию. А через десять лет после этого он с семьей обосновался в Соединенных Штатах Америки. Впоследствии он часто приезжал на Родину и много тут работал. В Петербурге установлено три его скульптуры.