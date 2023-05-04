Художник и скульптор Михаил Шемякин празднует 80-летний юбилей

Первая персональная выставка Шемякина состоялась в Ленинграде в далеком 1962 году. Затем творец увлекся метафизикой и другими духовными практиками. В 1971-м ему пришлось эмигрировать во Францию. А через десять лет после этого он с семьей обосновался в Соединенных Штатах Америки. Впоследствии он часто приезжал на Родину и много тут работал. В Петербурге установлено три его скульптуры.