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Художник и скульптор Михаил Шемякин празднует 80-летний юбилей

Общество
Художник и скульптор Михаил Шемякин празднует 80-летний юбилей

Советский и российский художник, скульптор и знаток искусства Михаил Шемякин сегодня, 4 мая, празднует 80-летний юбилей, передает RT.

Стоит отметить, что Шемякин не получил профессионального образования, потому что его отчислили из художественной школы при Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. В начале своей трудовой деятельности будущий лауреат Госпремии РФ подрабатывал почтальоном, вахтером и такелажником.

Первая персональная выставка Шемякина состоялась в Ленинграде в далеком 1962 году. Затем творец увлекся метафизикой и другими духовными практиками. В 1971-м ему пришлось эмигрировать во Францию. А через десять лет после этого он с семьей обосновался в Соединенных Штатах Америки. Впоследствии он часто приезжал на Родину и много тут работал. В Петербурге установлено три его скульптуры.
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