Особый противопожарный режим начнет действовать с 5 мая в Красноярске

Администрация Красноярска введет с 5 мая особый противопожарный режим. В настоящее время для предотвращения ландшафтных пожаров проводится комплекс мер, таких как противопожарные покосы сухой травы и формирование минерализованных полос.
Как пишет НИА-«Красноярск», на территории краевой столицы уже выкосили более 30 пожароопасных участков. К таким местам относятся открытые пространства, пустыри, территории мусорных полигонов, свалок, границы мегаполиса. В списке указаны 178 адресов. Работами заняты сотрудники четырех муниципальных предприятий, а также частных компаний, задействованных по муниципальным контрактам.
В период действия особого режима на территории Красноярска, а также на участках СНТ, будет ограничено применение открытого огня. Владельцы частных жилых домов должны оснастить свои участки емкостями с водой и огнетушителями. Кроме того, они должны организовать свободные подъезды к жилым зданиям для пожарной техники, заявил глава ГУ ГОЧС и ПБ Красноярска Александр Нестеров.