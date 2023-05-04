Особый противопожарный режим начнет действовать с 5 мая в Красноярске

В период действия особого режима на территории Красноярска, а также на участках СНТ, будет ограничено применение открытого огня. Владельцы частных жилых домов должны оснастить свои участки емкостями с водой и огнетушителями. Кроме того, они должны организовать свободные подъезды к жилым зданиям для пожарной техники, заявил глава ГУ ГОЧС и ПБ Красноярска Александр Нестеров.