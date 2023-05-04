ВЦИОМ: более 60% россиян считают День Победы важнейшим праздником

В телефонном опросе приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет. На вопрос, какие праздники россияне считают самыми важными, 65% респондентов назвали День Победы. На втором месте оказался Новый год (58%), замкнула тройку лидеров Пасха (29%). Также опрошенные выделили такие праздники, как Международный женский день, Рождество и День защитника Отечества.