Песни о Родине и величии Дня Победы: музыкант ЯRUS Иван Рябинкин рассказал о предстоящих концертах

В ближайшее время творческий коллектив запланировал три праздничных концерта: 5 мая в Липецке, в день празднования Дня Победы 9 мая в Вологде и 11 мая в Москве. Поклонники услышат душевное исполнение музыканта со сцены. Из числа полюбившихся песен будут звучать «За победу» и «Родина моя»: их активно слушают пользователи соцсети ЯRUS.