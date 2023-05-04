Песни о Родине и величии Дня Победы: музыкант ЯRUS Иван Рябинкин рассказал о предстоящих концертах

Любовь к Родине, отвага и величие Дня Победы: композиции Ивана Рябинкина с патриотическим смыслом покорили слушателей сервиса ЯRUS.Музыка. О значении праздничной даты для исполнителя, семейной истории героизма и предстоящих концертах читайте в этой статье.
В 2022 году музыкальный коллектив Ивана Рябинкина выпустил первый альбом «Старые Дворы». В феврале этого же года исполнитель записал песню на стихи Сергея Ефимова «Мысли накануне боя». Так патриотическую музыку стали слышать по всей стране: композиции участвовали в многочисленных конкурсах, звучали на радио и сценах различных городов России.
Иван Рябинкин, воспитанный в духе патриотизма, с детства изучал историю Великой Отечественной Войны и поднимал семейные архивы. Попытки отследить судьбу прадедушки-героя не увенчались успехом.
«С детства я был воспитан на любви к своей стране. Полагаю, что неспроста я родился под залпы салюта 9 мая. Этот день — великий праздник наших народов, который доказал всему миру, что нас не сломить. Во время ВОВ в моей семье пропал без вести мой прадед Улитин Матвей Григорьевич: я постоянно смотрю архивы и изучаю боевой путь его дивизии в надежде найти хоть какие-то данные о судьбе своего прадеда», — делится музыкант платформы ЯRUS.
В ближайшее время творческий коллектив запланировал три праздничных концерта: 5 мая в Липецке, в день празднования Дня Победы 9 мая в Вологде и 11 мая в Москве. Поклонники услышат душевное исполнение музыканта со сцены. Из числа полюбившихся песен будут звучать «За победу» и «Родина моя»: их активно слушают пользователи соцсети ЯRUS.
«Когда я узнал про социальную сеть ЯRUS, то сразу зарегистрировался. С добавлением композиций в сервисе ЯRUS.Музыка не возникло никаких проблем: все было просто. Выражаю огромную благодарность администрации соцсети ЯRUS и всей команде этой платформы», — отметил независимый исполнитель ЯRUS.Музыка.
Более 11 миллионов пользователей российской социальной сети ЯRUS могут насладиться праздничными композициями в музыкальном сервисе среди 7,5 тысяч музыкальных альбомов и 27 тысяч треков. Патриотические песни, народное исполнение и классика: исполнители любого жанра могут стать популярными в ЯRUS.Музыка.