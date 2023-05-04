Хрущевская деноминация: как это было

4 мая 1960 года советский руководитель Никита Хрущев подписал постановление Совета Министров СССР №470 «Об изменении масштаба цен и замене ныне обращающихся денег новыми деньгами».
Во исполнение документа с 1 января 1961 года в СССР стартовала денежная реформа: в обращение вводились банкноты нового образца достоинством 1, 3, 5, 10, 25, 50 и 100 рублей. Монеты нового образца чеканились достоинством 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50 копеек и 1 рубль. Старые купюры образца 1947 года и никелевые монеты изымались из обращения и менялись на новые в соотношении 10:1.
Цены указывались в старых и новых номиналах. Этот факт даже был отражен в комедии «Бриллиантовая рука», когда Семен Семенович Горбунков, когда ему выдали 500 рублей на оперативные расходы, воскликнул: «Новыми!». То есть по-старому это всего лишь 50 рублей.
И вот еще одно отражение той реформы в киноискусстве — картина «Менялы» 1992 года. Сюжет построен вокруг того, что медные деньги оставались в обращении по прежнему курсу. И действительно, вплоть до конца 80-х годов в обращении попадались медяки, отчеканенные в 30-е и даже 20-е годы. В фильме авантюристы пытаются нажиться на этом, выменивая у профессиональных попрошаек медь на новые купюры.
Реформа сопровождалась автоматическим перерасчетом вкладов в сберкассах. Современники отмечали увеличение спроса на ювелирные изделия и, соответственно, выручки ювелирных магазинов. Люди, как водится, восприняли денежную реформу с недоверием и стремились таким образом сохранить свои сбережения.
Дело в том, что вклады до трех тысяч рублей переоценивались один к одному. От трех тысяч рублей действовали курсы три к двум и два к одному. Советское руководство объясняло это борьбой со спекулянтами, а также необходимостью для советских граждан потратиться на благо государства. То есть конфискационный момент в реформе был.
В ходе реформы 1961 года в магазинах цены уменьшились в десять раз, а вот на рынках лишь в пять. Ну а далее началось повышение цен, что привело, в том числе и к Новочеркасским событиям 1962 года, когда «власть трудящихся» расстреляла протестующих рабочих.
Как бы то ни было, после той реформы крепкий рубль просуществовал 30 лет — до павловской денежной реформы 1991 года, ставшей одним из шагов к краху СССР.
После реформы 1961 года доллар стоил меньше рубля. Относительно стабильные цены на основные продовольственные товары держались вплоть до того же приснопамятного 1991 года.
В целом, хрущевская денежная реформа в долгосрочной перспективе сыграла положительную роль. Копейка стала монетой, а которую можно было купить определенные товары — коробок спичек, кусок хлеба в столовой.
Тогда жило еще немало людей, заставших дореволюционные времена и помнившие еще те цены до 1913 года. И они отмечали, что многое в ценовом выражении почти что вернулось на круги своя.