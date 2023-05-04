Хрущевская деноминация: как это было

Дело в том, что вклады до трех тысяч рублей переоценивались один к одному. От трех тысяч рублей действовали курсы три к двум и два к одному. Советское руководство объясняло это борьбой со спекулянтами, а также необходимостью для советских граждан потратиться на благо государства. То есть конфискационный момент в реформе был.