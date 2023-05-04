Политолог Жарихин: Стирание культурного кода украинцев выходит на новый уровень

Накануне Верховная рада Украины приняла законопроект, упрощающий снос памятников, связанных с Россией. Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко. Как считает политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, это очередной шаг к стиранию культурного кода украинцев.
Министр культуры Украины Ткаченко уточнил, что поправки вносятся в федеральный закон «Об охране культурного наследия». После его принятия власти Украины смогут исключать из государственного реестра памятники, которые сочтут символами «российской имперской и советской тоталитарной политики и идеологии».
Сам Ткаченко называет этот законопроект «АнтиПушкин». «Всегда задаюсь вопросом: зачем нам 400 улиц Пушкина, на части из которых еще и стоят памятники русскому поэту?» — сообщил он. По словам министра, переименовать улицы было легче, но снести или перенести памятники мешала существующая законодательная база. В итоге законопроект поддержали 285 депутатов Верховной рады, «против» не проголосовал ни один, один воздержался.
Ранее изъять памятник из реестра можно было лишь в случае, если он оказался разрушен, или потерял охранный статус. Теперь памятник может быть изъят из реестра объектов культурного наследия и снесен просто потому, что он «прославляет российскую имперскую идеологию». Кроме того, на Украине действуют законы о декоммунизации, которые позволяют сносить советские памятники.
Благодаря новому законопроекту украинские власти смогут демонтировать и памятники деятелям российской империи. «К примеру, в Полтаве городские власти не хотели сносить памятники, посвященные Петру I, аргументируя это отсутствием законных оснований. После принятия данного закона таких аргументов у местных властей больше не будет», — прокомментировал министр культуры Ткаченко.
Как считает политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, памятники мешают киевскому режиму, потому что напоминают людям, что реальная история Украины была совсем другой.
«В чем киевскому режиму нельзя отказать, так это в последовательности. Они последовательно стирают практически всю реальную историю Украины, заменяя ее легендами и фейками националистического и бандеровского разлива. Киев откровенно раздражает то, что эти памятники сами по себе являются подтверждением того, что реальная история Украины была несколько другой. Именно поэтому на Банковой считают, что их нужно все уничтожить — причем не только памятники, но и любые топографические названия, хотя бы отдаленно напоминающие об общей истории с Россией», - указал он.
Впрочем, напомнил эксперт, это происходит не на всей территории Украины.
«Этот процесс происходит только в той части Украины, которая пока что находится под контролем Киева и, опосредованно, Запада. Причем эта часть неуклонно уменьшается, и будет уменьшатся дальше. Думаю, это произойдет уже в ближайшее время, и, например, город Бахмут вскоре вновь, наконец-то, обретет свое историческое название Артемовск. И так будет со многими переименованиями, которые киевская власть пока что пытается осуществлять», — спрогнозировал Жарихин.
Главная проблема в том, продолжил он, что вместе с «пророссийскими» памятниками и топографическими названиями украинские власти стирают часть культурного кода собственного народа.
«В этом как раз и состоит цель — заставить людей забыть, что Украина веками была частью огромной России. При этом им даже столь не важно, что она была и неотъемлемой частью Советского союза. Им важно, прежде всего, показать, что Украина никогда не была частью Российской империи. Поэтому законопроект и получил условное название «АнтиПушкин» — ведь Александр Сергеевич, как «имперский поэт и писатель», должен быть в первую очередь забыт «новыми украинцами», — заключил политолог Жарихин.
Напомним, процесс демонтажа памятников, связанных с советской историей, а также массового переименования улиц начался на Украине в 2015 году, после принятия закона «О декоммунизации». В последнее время Киев начал борьбу не только с советской историей, но и вообще со всем, что связано с Россией. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что украинские власти на протяжении многих лет проводит курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.