Политолог Жарихин: Стирание культурного кода украинцев выходит на новый уровень

Напомним, процесс демонтажа памятников, связанных с советской историей, а также массового переименования улиц начался на Украине в 2015 году, после принятия закона «О декоммунизации». В последнее время Киев начал борьбу не только с советской историей, но и вообще со всем, что связано с Россией. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что украинские власти на протяжении многих лет проводит курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.