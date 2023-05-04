Актер Юрий Назаров: девятый год Запад не замечает, что Киев убивает Донбасс

События, которые происходят на Донбассе с 2014 года – это «маразм под знаменем цивилизованной нации». Такой ответ дал народный артист России Юрий Назаров на вопрос ведущего Бориса Корчевникова о причинах происходящего в этом регионе.
В эфире программы «Жизнь и судьба» Назаров отметил, что Запад является «империей лжи». По его словам, она осуществляет свою мечту, — «чтобы им было хорошо», — не задумываясь о последствиях.
«И почему-то цивилизованный Запад уперто говорит, что они не замечают, что девятый год Киев убивает Донбасс… С 2014 года они не видят, что Украина вытворяет с Донбассом», — сказал актер.
Ранее журналист из Соединенных Штатов Америки Клейтон Моррис назвал действия украинской армии на Донбассе геноцидом. По его мнению, именно в этот момент начался конфликт на Украине.