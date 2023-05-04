Власти Чувашии объявили бессрочным запрет на использование БПЛА в республике

Запрет на использование беспилотников в Чувашии, введенный на период майских праздников, станет постоянным до особого распоряжения властей. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.
По словам чиновника, атака БПЛА на московский Кремль «требуют самого серьезного и ответственного подхода». Введенный в Чувашии раннее режим базовой готовности подразумевает меры по усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а также охране объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. В дополнение к этому 18 апреля в республике было принято решение запретить использование дронов с 1 мая, напомнил Олег Николаев.
Глава региона подчеркнул, что эта норма будет закреплена на постоянной основе до особого распоряжения. Чиновник обратился к соотечественникам с просьбой проявить бдительность и сохранять осторожность.