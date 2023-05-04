Московские полицейские за несколько часов нашли угнанный Lamborghini Murcielago стоимостью 12 млн рублей

Злоумышленник угнал автомобиль прямо со стоянки. Он предъявил охраннику поддельное свидетельство о регистрации автомобиля на свое имя и погрузил иномарку на эвакуатор. Известно, что угонщик собирался продать транспортное средство класса люкс.