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Московские полицейские за несколько часов нашли угнанный Lamborghini Murcielago стоимостью 12 млн рублей

Происшествия
Московские полицейские за несколько часов нашли угнанный Lamborghini Murcielago стоимостью 12 млн рублей

Угнавший люксовый автомобиль 28-летней молодой человек задержан в торговом центре в Хорошевском районе, сообщает «МВД Медиа».

Злоумышленник угнал автомобиль прямо со стоянки. Он предъявил охраннику поддельное свидетельство о регистрации автомобиля на свое имя и погрузил иномарку на эвакуатор. Известно, что угонщик собирался продать транспортное средство класса люкс.

Правоохранительные органы в течение нескольких часов вычислили и провели задержание злоумышленника в Московской области. Возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере. Автомобиль вернули владельцу.

Ранее сообщалось об угоне в Улан-Удэ. Десятилетний мальчик украл автомобиль своей матери и не справился с управлением, вследствие чего въехал в столб. Правоохранительные органы провели профилактическую беседу.
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