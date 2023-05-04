Московские полицейские за несколько часов нашли угнанный Lamborghini Murcielago стоимостью 12 млн рублей

Угнавший люксовый автомобиль 28-летней молодой человек задержан в торговом центре в Хорошевском районе, сообщает «МВД Медиа».
Злоумышленник угнал автомобиль прямо со стоянки. Он предъявил охраннику поддельное свидетельство о регистрации автомобиля на свое имя и погрузил иномарку на эвакуатор. Известно, что угонщик собирался продать транспортное средство класса люкс.
Правоохранительные органы в течение нескольких часов вычислили и провели задержание злоумышленника в Московской области. Возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере. Автомобиль вернули владельцу.
Ранее сообщалось об угоне в Улан-Удэ. Десятилетний мальчик украл автомобиль своей матери и не справился с управлением, вследствие чего въехал в столб. Правоохранительные органы провели профилактическую беседу.