Жители нескольких восточноафриканских стран стали жертвами масштабных наводнений

Более десяти тысяч кенийцев остались без крыши над головой из-за сильнейшего обрушения стихии. Информация о жертвах на сегодняшний день не поступала, однако существует риск изменения ситуации, если дожди не прекратятся. Чиновник округа Кисуму предупредил граждан, живущих близ водоемов, о необходимости переселиться на возвышенную местность и сообщил о действующих эвакуационных центрах.