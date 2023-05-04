Жители нескольких восточноафриканских стран стали жертвами масштабных наводнений

Найроби, 4 мая. Более 4500 семей пострадали в результате наводнения в западной части Кении, и по меньшей мере 136 жителей Руанды и Уганды погибли из-за природных катаклизмов, бушующих на востоке Африки.
Более десяти тысяч кенийцев остались без крыши над головой из-за сильнейшего обрушения стихии. Информация о жертвах на сегодняшний день не поступала, однако существует риск изменения ситуации, если дожди не прекратятся. Чиновник округа Кисуму предупредил граждан, живущих близ водоемов, о необходимости переселиться на возвышенную местность и сообщил о действующих эвакуационных центрах.
Наводнение в Руанде и Уганде, которое вызвали мощные продолжительные ливни, унесло жизни по меньшей мере 136 человек. Ведутся поисково-спасательные операции, поскольку часть пострадавших оказалась заблокирована в своих домах.
Ранее около четырех тысяч семей лишились крова в результате стихийного бедствия на западе Бурунди. Из-за сильных дождей в регионе регулярно происходят затопления, которые вызывают вспышки эпидемий опасных заболеваний.