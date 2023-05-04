ФАН снял на видео катафалк с телом модельера Вячеслава Зайцева у храма в Щелково

ФАН публикует кадры доставки тела модельера Вячеслава Зайцева в собор Троицы Живоначальной в Щелково. Там пройдет церемония прощания с дизайнером.
Гроб с телом Зайцева доставили на черном Mercedes. Мужчины в костюмах и белых перчатках аккуратно достали его из машины и занесли в собор. В этом время решившие проститься с модельером снимали на видео перенос тела в храм. Официально траурная церемония начнется в Щелково в 12:00.
Российский дизайнер скончался 30 апреля из-за остановки сердца. Зайцева похоронят на Жегаловском кладбище.