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ФАН снял на видео катафалк с телом модельера Вячеслава Зайцева у храма в Щелково

Общество

ФАН публикует кадры доставки тела модельера Вячеслава Зайцева в собор Троицы Живоначальной в Щелково. Там пройдет церемония прощания с дизайнером.

Гроб с телом Зайцева доставили на черном Mercedes. Мужчины в костюмах и белых перчатках аккуратно достали его из машины и занесли в собор. В этом время решившие проститься с модельером снимали на видео перенос тела в храм. Официально траурная церемония начнется в Щелково в 12:00.

Российский дизайнер скончался 30 апреля из-за остановки сердца. Зайцева похоронят на Жегаловском кладбище.
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