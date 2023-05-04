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Центробанк: участники СВО могут взять кредитные каникулы «задним числом»

Общество
Центробанк: участники СВО могут взять кредитные каникулы «задним числом»

Добровольцы, контрактники и мобилизованные граждане, участвующие в СВО, могут взять кредитные каникулы «задним числом». Об этом сообщили в Центробанке России.

Президент России Владимир Путин утвердил кредитные каникулы для участников СВО в октябре 2022 года. В ЦБ РФ отметили, что принимающие участие в спецоперации россияне могут оформить их «задним числом».

Во время кредитных каникул все штрафы и пени отменяются. Кроме того, начисленные с указанной заемщиком даты проценты пересчитываются в соответствии с правилами специального режима.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон, расширяющий кредитные каникулы для созаемщиков граждан России, участвующих в СВО. Документ предусмотрит право списать кредитные обязательства в случае гибели заимодателя или признании его инвалидом I группы.
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