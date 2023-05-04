Конструктор бронемашины «Тигр» получил четыре года колонии за ущерб ЦНИИ Минобороны на 6,7 млн рублей

Как следует из текста приговора, в период с 2011-го по 2018 год конструктор устроил на должности лаборантов пятерых человек. Фактически не исполняя свои обязанности, они получали зарплату общей суммой более 6,8 миллиона рублей. Колтуков вину не признал, по частично погасил ущерб, выплатив 120 тысяч рублей.