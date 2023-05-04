Конструктор бронемашины «Тигр» получил четыре года колонии за ущерб ЦНИИ Минобороны на 6,7 млн рублей

Военный суд приговорил экс-начальника ФГУ 21-го НИИ Минобороны Андрея Колтукова, разработавшего бронеавтомобиль «Тигр», приговорили к четырем годам лишения свободы за фиктивное трудоустройство пятерых человек. Об этом следует из приговора 235-го гарнизонного военного суда.
Как следует из текста приговора, в период с 2011-го по 2018 год конструктор устроил на должности лаборантов пятерых человек. Фактически не исполняя свои обязанности, они получали зарплату общей суммой более 6,8 миллиона рублей. Колтуков вину не признал, по частично погасил ущерб, выплатив 120 тысяч рублей.
Конструктора признали виновным по статье «Превышение полномочий с причинением тяжких последствий». В качестве наказания суд избрал Колтукову меру пресечения — лишение свободы в виде четырех лет в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности сроком на два года.
Кроме того, по решению 235-го Гарнизонного военного суда, Колтуков обязан выплатить шеть миллионов и 717 тысяч рублей ущерба потерпевшей стороне. Ей в деле выступает 3-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны России.
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