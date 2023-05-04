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Власти Новосибирска запретят использование беспилотников на параде Победы

Общество
Власти Новосибирска запретят использование беспилотников на параде Победы

Во время проведения парада Победы жители Новосибирска не смогут использовать беспилотники. Об этом 4 мая сообщил заместитель руководителя администрации губернатора Новосибирской области Сергей Нешумов.

Представитель властей отметил, что данное решение связано с усилением мер безопасности. По словам Нешумова, средства массовой информации тоже не смогут использовать беспилотники для съемок видеосюжетов.

Кроме того, до этого военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев заявил, что военно-воздушные силы России не будут участвовать в параде Победы в Новосибирске. Данное решение приняло Минобороны РФ.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о том, что празднование Дня Победы в регионе пройдет без парада и других массовых мероприятий.
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