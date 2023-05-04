Кемеровские работодатели стали чаще обращать внимание на граждан старше 50 лет

Эксперты рекрутингового сервиса hh.ru зафиксировали интересную тенденцию на рынке труда Кемеровской области.
Оказалось, что по сравнению с ситуацией в марте 2022 года сейчас у работодателей Кемеровской области заметно вырос спрос на соискателей более старшего возраста. Уточняется, что в марте 2023 года число приглашений на работу по актуальным вакансиям, направленных жителям региона старше 50 лет, выросло на 72%, сообщает Сiбдепо.
Одновременно на 45% за год увеличился спрос и на претендентов в возрасте от 41 года до 50 лет. При этом категория молодых соискателей в возрасте от 19 до 30 лет по-прежнему пользуется наибольшей популярностью. На них приходится до 47% всех приглашений на прохождение собеседований.