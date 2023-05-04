Кемеровские работодатели стали чаще обращать внимание на граждан старше 50 лет

Одновременно на 45% за год увеличился спрос и на претендентов в возрасте от 41 года до 50 лет. При этом категория молодых соискателей в возрасте от 19 до 30 лет по-прежнему пользуется наибольшей популярностью. На них приходится до 47% всех приглашений на прохождение собеседований.