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Кемеровские работодатели стали чаще обращать внимание на граждан старше 50 лет

Общество
Кемеровские работодатели стали чаще обращать внимание на граждан старше 50 лет

Эксперты рекрутингового сервиса hh.ru зафиксировали интересную тенденцию на рынке труда Кемеровской области.

Оказалось, что по сравнению с ситуацией в марте 2022 года сейчас у работодателей Кемеровской области заметно вырос спрос на соискателей более старшего возраста. Уточняется, что в марте 2023 года число приглашений на работу по актуальным вакансиям, направленных жителям региона старше 50 лет, выросло на 72%, сообщает Сiбдепо.

Одновременно на 45% за год увеличился спрос и на претендентов в возрасте от 41 года до 50 лет. При этом категория молодых соискателей в возрасте от 19 до 30 лет по-прежнему пользуется наибольшей популярностью. На них приходится до 47% всех приглашений на прохождение собеседований.
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