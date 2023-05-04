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Большая часть россиян считает, что СССР смог бы одержать победу над нацистской Германией без помощи союзников

Общество
Большая часть россиян считает, что СССР смог бы одержать победу над нацистской Германией без помощи союзников

Более половины российских граждан убеждены, что Советский Союз победил бы в Великой Отечественной войне без помощи государств-союзников. Соответствующая информация следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Об этом стало известно 4 мая, в четверг. Исследование было проведено 23 апреля, в воскресенье, путем телефонного интервью. В нем участвовали 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Участникам опроса задали вопрос: «Мог бы Советский Союз победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников?». Утвердительный ответ дали 66% граждан РФ.

Прежде стало известно, что в Екатеринбурге зрителям Парада Победы подарят бесплатную связь. Подробности передает «ФедералПресс».
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