Большая часть россиян считает, что СССР смог бы одержать победу над нацистской Германией без помощи союзников

Более половины российских граждан убеждены, что Советский Союз победил бы в Великой Отечественной войне без помощи государств-союзников. Соответствующая информация следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Об этом стало известно 4 мая, в четверг. Исследование было проведено 23 апреля, в воскресенье, путем телефонного интервью. В нем участвовали 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Участникам опроса задали вопрос: «Мог бы Советский Союз победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников?». Утвердительный ответ дали 66% граждан РФ.
Прежде стало известно, что в Екатеринбурге зрителям Парада Победы подарят бесплатную связь. Подробности передает «ФедералПресс».