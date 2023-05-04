Большая часть россиян считает, что СССР смог бы одержать победу над нацистской Германией без помощи союзников

Об этом стало известно 4 мая, в четверг. Исследование было проведено 23 апреля, в воскресенье, путем телефонного интервью. В нем участвовали 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Участникам опроса задали вопрос: «Мог бы Советский Союз победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников?». Утвердительный ответ дали 66% граждан РФ.