Желающие проститься с модельером Вячеславом Зайцевым начали собираться у собора Троицы Живоначальной в Щелково

Близкие, коллеги и поклонники народного художника России Вячеслава Зайцева подходят к собору Троицы Живоначальной в Щелково. Люди приносят цветы и венки. ФАН публикует соответствующий видеоматериал, на котором люди собираются на церемонию прощания.
К месту прощания уже прибыл катафалк с телом советского и российского дизайнера. На входе в собор уже очередь из неравнодушных к смерти Зайцева. Многие пришли сюда, чтобы проститься с художником.
Многие коллеги и близкие модельера Зайева восприняли его смерть как большую утрату. Гражданская панихида начнется в 12:00. Дизайнера похоронят на Жегаловском кладбище.