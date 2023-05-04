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Народный артист РФ Юрий Назаров обвинил Запад в одурачивании российской молодежи

Общество
Народный артист РФ Юрий Назаров обвинил Запад в одурачивании российской молодежи

Запад воспользовался «самодовольством» коммунизма, и повлиял на мировоззрение современной молодежи. Таким мнением поделился актер Юрий Назаров в эфире программы «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым.

По словам народного артиста России, главной ошибкой стало «предательство Советского Союза». Он отметил, что пока «коммунизм переламывал проблемы» общества, Западу не приходило в голову, что «можно полезть» на Россию.

«И сегодня у молодежи Бородино где-то под Сталинградом, изверг Сталин за что-то расстрелял полководца Суворова. В голове нынешней молодежи – полный маразм. Это все Запад», — подчеркнул Назаров.

Ранее в Государственном университете просвещения на мероприятии, приуроченном к Году педагога и наставника, эксперты обсудили новую методику патриотического воспитания молодежи.
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